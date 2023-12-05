Стало известно, где в Харьковской области будут работать мобильные сервисы МВД в декабре

В четырех городах будут работать мобильные сервисы МВД.

Главный сервисный центр МВД сообщает, где и в какие дни в декабре в Харьковской области будут работать мобильные сервисы МВД.

Таким образом, "сервис на колесах" будет работать в:

г. Изюм, ул. Весенняя, 45 – 5, 7, 8, 9 декабря

г. Первомайский, просп. 40 лет Победы, 1 – 6 декабря

г. Барвенково, ул. Центральная, 8 – 6 декабря

г. Валки, Центральная площадь, 2 – 7 декабря.

Люди могут обратиться в случае необходимости обмена водительского удостоверения или зарегистрировать или перерегистрировать транспортное средство.

"Помните, сервис на колесах обслуживает граждан по запросу от органов местного самоуправления", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Звягеле и Ахтырке можно будет сдать экзамены для получения удостоверения водителя.

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