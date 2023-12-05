Стало известно, где в Харьковской области будут работать мобильные сервисы МВД в декабре

Главный сервисный центр МВД сообщает, где и в какие дни в декабре в Харьковской области будут работать мобильные сервисы МВД.
Таким образом, "сервис на колесах" будет работать в:
- г. Изюм, ул. Весенняя, 45 – 5, 7, 8, 9 декабря
- г. Первомайский, просп. 40 лет Победы, 1 – 6 декабря
- г. Барвенково, ул. Центральная, 8 – 6 декабря
- г. Валки, Центральная площадь, 2 – 7 декабря.
Люди могут обратиться в случае необходимости обмена водительского удостоверения или зарегистрировать или перерегистрировать транспортное средство.
"Помните, сервис на колесах обслуживает граждан по запросу от органов местного самоуправления", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Звягеле и Ахтырке можно будет сдать экзамены для получения удостоверения водителя.
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