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  1. В Украине

Киев планирует закупить новые кабины фуникулера и сделать станции инклюзивными: во сколько это обойдется

08:00, 12 декабря 2023
В Киеве хотят модернизировать фуникулер и сделать ремонт станций.
Киев планирует закупить новые кабины фуникулера и сделать станции инклюзивными: во сколько это обойдется
Источник фото: 112 Украина
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Власти Киева планируют модернизацию фуникулера и ремонт станций, направляя усилия на создание доступной транспортной инфраструктуры для всех граждан, в том числе для людей с инвалидностью. Это решение ожидается, что утвердят в Киевсовете.

Согласно проекту Городской целевой программы развития транспортной инфраструктуры Киева на 2024-2025 годы, планируется приобретение двух новых кабин фуникулера за 486 миллионов гривен, распределенных на два года.

Средства на эти цели, менее трети общей суммы - 178 миллионов гривен, планируются выделить из городского бюджета, а остальные будут привлечены из других источников. Проект не предусматривает выделение средств из государственного бюджета.

Кроме приобретения кабин, планируется потратить примерно 356 миллионов гривен на реставрацию здания фуникулера с целью адаптации его к современным требованиям. Это позволит сделать станции инклюзивными и более привлекательными для пользователей.

В общей сумме на программу развития транспортной инфраструктуры Киева на 2024-2025 годы запланировано потратить 34,7 миллиарда гривен. Из них:

- 19,8 миллиарда гривен из бюджета города;

- 14,1 миллиарда гривен из других источников;

- 800 миллионов гривен из государственного бюджета.

Программа также предусматривает закупку 20 трамвайных вагонов, примерно 85 автобусов, примерно 74 троллейбусов и новых вагонов метрополитена. Финансирование будет осуществлено за счет кредитных средств Европейского инвестиционного банка, предоставленных для улучшения общественного транспорта в Украине.

Проект программы развития транспортной инфраструктуры города планируется утвердить депутатами Киевсовета.

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