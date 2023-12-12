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  1. В Україні

Київ планує закупити нові кабіни фунікулера та зробити станції інклюзивними: у скільки це обійдеться

08:00, 12 грудня 2023
У Києві хочуть модернізувати фунікулер та зробити ремонт станцій.
Київ планує закупити нові кабіни фунікулера та зробити станції інклюзивними: у скільки це обійдеться
Джерело фото: 112 Україна
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Влада Києва планує модернізацію фунікулера та ремонт станцій, спрямовуючи зусилля на створення доступної транспортної інфраструктури для всіх громадян, зокрема для людей з інвалідністю. Це рішення очікується, що затвердять в Київраді.

Згідно з проєктом Міської цільової програми розвитку транспортної інфраструктури Києва на 2024-2025 роки, планується придбання двох нових кабін фунікулера за 486 мільйонів гривень, розподілених на два роки.

Кошти на ці цілі, менше ніж третина загальної суми - 178 мільйонів гривень, плануються виділити з міського бюджету, а решта буде залучена з інших джерел. Проєкт не передбачає виділення коштів з державного бюджету.

Окрім придбання кабін, планується витратити приблизно 356 мільйонів гривень на реставрацію будівлі фунікулера з метою адаптації її до сучасних вимог. Це дозволить зробити станції інклюзивними та привабливішими для користувачів.

У загальній сумі на програму розвитку транспортної інфраструктури Києва на 2024-2025 роки заплановано витратити 34,7 мільярда гривень. З них:

  • 19,8 мільярда гривень з бюджету міста;
  • 14,1 мільярда гривень з інших джерел;
  • 800 мільйонів гривень з державного бюджету.

Програма також передбачає закупівлю 20 трамвайних вагонів, приблизно 85 автобусів, приблизно 74 тролейбусів та нових вагонів метрополітену. Фінансування буде здійснено за рахунок кредитних коштів Європейського інвестиційного банку, наданих для покращення громадського транспорту в Україні.

Проєкт програми розвитку транспортної інфраструктури міста планується затвердити депутатами Київради.

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