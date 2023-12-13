Почему после закрытия метро в Киеве резко выросли цены на такси и когда ждать понижения

Регуляция цен полностью зависит от спроса.

После закрытия шести станций столичного метрополитена цены на такси резко подскочили вверх. Хотя некоторые службы предоставляют скидки, тарифы все равно остаются завышенными. Популярные сервисы Uklon и Bolt объяснили высокие цены на такси, передает «РБК-Украина».

У компании Uklon говорят, что их структура не может влиять на тарифы. Дело в том, что изменение цен регулируется только наличием (или отсутствием) спроса на услугу в том или ином районе города.

«Ценообразование не зависит от нас – регуляция цен полностью зависит от спроса», – отметили там.

При этом в Uklon отмечают, что в компании «понимают, что спрос в Голосеевском районе выше, чем был до закрытия метро».

В то же время в компании Bolt говорят, что «рынок райд-хейлинга работает по принципу динамического ценообразования, поэтому, когда возникает дисбаланс между спросом и предложением, алгоритмы райд-хейлинговых сервисов выравнивают его с помощью пиковых коэффициентов».

«Это означает, что в ситуации, когда спрос стремительно растет и значительно превышает предложение, конечная стоимость поездки может также возрасти. Предположим, в определенной локации собралось большое количество пассажиров, желающих заказать поездку, а водителей в этом районе маловато. В таком случае в действие вступает динамический коэффициент и стоимость поездки растет. Это побуждает находящихся в других районах водителей выехать к месту повышенного спроса», - объясняют в Bolt.

С течением времени, когда восстановится баланс спроса и предложения, цена автоматически снизится.

Как вычисляется стоимость поездки

Формула выглядит следующим образом: (базовая стоимость (подача) + стоимость за расстояние + стоимость за время в пути) Х коэффициент.

«То есть на тарифы также влияет ситуация в городе (значительно повышенный спрос в результате временного закрытия нескольких станций метро и сейчас это происходит ежедневно), погодные условия и т.д., потому что количество активных водителей может уменьшиться, а спрос останется на том же уровне, из-за чего стоимость поездка может быть несколько увеличена», - констатируют в компании.

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