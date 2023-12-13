Почему после закрытия метро в Киеве резко выросли цены на такси и когда ждать понижения

После закрытия шести станций столичного метрополитена цены на такси резко подскочили вверх. Хотя некоторые службы предоставляют скидки, тарифы все равно остаются завышенными. Популярные сервисы Uklon и Bolt объяснили высокие цены на такси, передает «РБК-Украина».
У компании Uklon говорят, что их структура не может влиять на тарифы. Дело в том, что изменение цен регулируется только наличием (или отсутствием) спроса на услугу в том или ином районе города.
«Ценообразование не зависит от нас – регуляция цен полностью зависит от спроса», – отметили там.
При этом в Uklon отмечают, что в компании «понимают, что спрос в Голосеевском районе выше, чем был до закрытия метро».
В то же время в компании Bolt говорят, что «рынок райд-хейлинга работает по принципу динамического ценообразования, поэтому, когда возникает дисбаланс между спросом и предложением, алгоритмы райд-хейлинговых сервисов выравнивают его с помощью пиковых коэффициентов».
«Это означает, что в ситуации, когда спрос стремительно растет и значительно превышает предложение, конечная стоимость поездки может также возрасти. Предположим, в определенной локации собралось большое количество пассажиров, желающих заказать поездку, а водителей в этом районе маловато. В таком случае в действие вступает динамический коэффициент и стоимость поездки растет. Это побуждает находящихся в других районах водителей выехать к месту повышенного спроса», - объясняют в Bolt.
С течением времени, когда восстановится баланс спроса и предложения, цена автоматически снизится.
Как вычисляется стоимость поездки
Формула выглядит следующим образом: (базовая стоимость (подача) + стоимость за расстояние + стоимость за время в пути) Х коэффициент.
«То есть на тарифы также влияет ситуация в городе (значительно повышенный спрос в результате временного закрытия нескольких станций метро и сейчас это происходит ежедневно), погодные условия и т.д., потому что количество активных водителей может уменьшиться, а спрос останется на том же уровне, из-за чего стоимость поездка может быть несколько увеличена», - констатируют в компании.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.