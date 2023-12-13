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  1. В Україні

Чому після закриття метро у Києві різко зросли ціни на таксі та коли чекати зниження

12:02, 13 грудня 2023
Регуляція цін повністю залежить від попиту.
Чому після закриття метро у Києві різко зросли ціни на таксі та коли чекати зниження
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Після закриття шести станцій столичного метрополітену, ціни на таксі різко підскочили вгору. Хоча, деякі служби надають знижки, тарифи все одно залишаються завищеними. Популярні сервіси Uklon і Bolt пояснили високі ціни на таксі, передає «РБК-Україна».

У компанії Uklon говорять, що їхня структура не може впливати на тарифи. Річ у тому, що зміна цін регулюється виключно наявністю (або відсутністю) попиту на послугу в тому чи іншому районі міста.

«Ціноутворення не залежить від нас - регуляція цін повністю залежить від попиту», - зазначили там.

При цьому в Uklon наголошують, що у компанії «розуміють, що попит у Голосіївському районі наразі вище, ніж був до закриття метро».

Водночас у компанії Bolt кажуть, що «ринок райд-хейлінгу працює за принципом динамічного ціноутворення, тож коли виникає дисбаланс між попитом і пропозицією, алгоритми райд-хейлінгових сервісів вирівнюють його за допомогою пікових коефіцієнтів».

«Це означає, що в ситуації, коли попит стрімко зростає і суттєво перевищує пропозицію, кінцева вартість поїздки може також зрости. Припустимо, в певній локації зібралась велика кількість пасажирів, що хочуть замовити поїздку, а водіїв в цьому районі замало. У такому випадку в дію вступає динамічний коефіцієнт і вартість поїздки зростає. Це спонукає водіїв, що знаходяться в інших районах, виїхати до місця підвищеного попиту», - пояснюють у Bolt.

З часом, коли відновиться баланс попиту і пропозиції, ціна автоматично знизиться.

Як вираховується вартість поїздки

Формула виглядає наступним чином: (базова вартість («подача») + вартість за відстань + вартість за час у дорозі) Х коефіцієнт.

«Тобто на тарифи також впливає ситуація у місті (значно підвищений попит внаслідок тимчасового закриття кількох станцій метро і зараз це відбувається щодня), погодні умови, тощо, тому що кількість активних водіїв може зменшитись, а попит залишиться на тому ж рівні, через що вартість поїздки може бути дещо збільшена», - констатують у компанії.

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