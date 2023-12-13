Чому після закриття метро у Києві різко зросли ціни на таксі та коли чекати зниження

Після закриття шести станцій столичного метрополітену, ціни на таксі різко підскочили вгору. Хоча, деякі служби надають знижки, тарифи все одно залишаються завищеними. Популярні сервіси Uklon і Bolt пояснили високі ціни на таксі, передає «РБК-Україна».
У компанії Uklon говорять, що їхня структура не може впливати на тарифи. Річ у тому, що зміна цін регулюється виключно наявністю (або відсутністю) попиту на послугу в тому чи іншому районі міста.
«Ціноутворення не залежить від нас - регуляція цін повністю залежить від попиту», - зазначили там.
При цьому в Uklon наголошують, що у компанії «розуміють, що попит у Голосіївському районі наразі вище, ніж був до закриття метро».
Водночас у компанії Bolt кажуть, що «ринок райд-хейлінгу працює за принципом динамічного ціноутворення, тож коли виникає дисбаланс між попитом і пропозицією, алгоритми райд-хейлінгових сервісів вирівнюють його за допомогою пікових коефіцієнтів».
«Це означає, що в ситуації, коли попит стрімко зростає і суттєво перевищує пропозицію, кінцева вартість поїздки може також зрости. Припустимо, в певній локації зібралась велика кількість пасажирів, що хочуть замовити поїздку, а водіїв в цьому районі замало. У такому випадку в дію вступає динамічний коефіцієнт і вартість поїздки зростає. Це спонукає водіїв, що знаходяться в інших районах, виїхати до місця підвищеного попиту», - пояснюють у Bolt.
З часом, коли відновиться баланс попиту і пропозиції, ціна автоматично знизиться.
Як вираховується вартість поїздки
Формула виглядає наступним чином: (базова вартість («подача») + вартість за відстань + вартість за час у дорозі) Х коефіцієнт.
«Тобто на тарифи також впливає ситуація у місті (значно підвищений попит внаслідок тимчасового закриття кількох станцій метро і зараз це відбувається щодня), погодні умови, тощо, тому що кількість активних водіїв може зменшитись, а попит залишиться на тому ж рівні, через що вартість поїздки може бути дещо збільшена», - констатують у компанії.
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