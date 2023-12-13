В Киеве патрульные задержали двух водителей с «липовыми» документами

Водителей с поддельными водительскими остановили в Шевченковском и Деснянском районах столицы.

В Киеве патрульные обнаружили двух водителей, у которых, вероятно, были поддельные документы во время двух отдельных инцидентов в разных районах Киева, - сообщает патрульная полиция Киева.

В Шевченковском районе правоохранители остановили автомобиль Volkswagen из-за нарушения правил дорожного движения. Во время проверки документов водителя, патрульные обнаружили, что водительское удостоверение, представленное водителем, принадлежит другому лицу.

Во втором случае, в Деснянском районе, полицейские остановили автомобиль Audi за нарушение Правил дорожного движения. Во время проверки документов водителя, патрульные также обнаружили признаки подделки водительского удостоверения.

В обоих случаях правоохранители составили соответствующие административные материалы на водителей и пригласили следователей для дальнейшего расследования всех обстоятельств этих событий.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.