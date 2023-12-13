В Одесской области правоохранитель за $4 000 пытался переправить уклонистов за границу: ему сообщили о подозрении

Мужчина попытался организовать схему заработка на незаконной переправке военнообязанных мужчин за границу.

Правоохранителю из Одесской области, попытавшемуся организовать схему заработка на незаконной переправке военнообязанных мужчин за границу, сообщили о подозрении. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

«В начале декабря 2023 года фигурант предложил двум своим знакомым «подработку». Они должны на собственном авто перевозить клиентов через государственную границу в Молдову, минуя пункты пропуска и пограничный контроль.

Милиционер нашел двух желающих, которым пообещал за 4 тысячи долларов с каждого вывезти их из Украины. После получения денег он посадил их в автомобиль к знакомым и установил локацию на карте, куда доставить мужчин», — говорится в сообщении.

Перевозчики с уклонистами были задержаны пограничниками в 100 метрах от линии государственной границы.

Фигуранту сообщено о подозрении в содействии незаконной переправке лиц через государственную границу, совершенное по предварительному сговору группой лиц по корыстным мотивам (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание до 9 лет лишения свободы.

Следствие по его гражданским союзникам осуществляют другие правоохранительные органы.

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