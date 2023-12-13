На Одещині правоохоронець за $4 000 намагався переправити ухилянтів за кордон: йому повідомили про підозру

Чоловік спробував організувати схему заробітку на незаконному переправленні військовозобов’язаних чоловіків за кордон.

Правоохоронцю з Одещини, який спробував організувати схему заробітку на незаконному переправленні військовозобов’язаних чоловіків за кордон, повідомили про підозру. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

«На початку грудня 2023 року фігурант запропонував двом своїм знайомим «підробіток». Вони мали на власному авто перевозити клієнтів через державний кордон до Молдови, оминаючи пункти пропуску та прикордонний контроль.

Правоохоронець знайшов двох бажаючих, яким пообіцяв за 4 тисячі доларів з кожного вивезти їх з України. Після отримання грошей він посадив їх в авто до знайомих та встановив локацію на карті, куди доставити чоловіків», — йдеться у повідомленні.

Перевізники з ухилянтами були затримані прикордонниками за 100 метрів від лінії державного кордону.

Фігуранту повідомлено про підозру у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон, вчинене за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України).

Санкція статті передбачає покарання до 9 років позбавлення волі.

Слідство по його цивільним спільникам здійснюють інші правоохоронні органи.

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