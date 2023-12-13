У Києві патрульні затримали двох водіїв з «липовими» документами

Водіїв з підробленими водійськими зупинили в Шевченківському та Деснянському районах столиці.

У Києві патрульні виявили двох водіїв, у яких, ймовірно, були підроблені документи під час двох окремих інцидентів в різних районах Києва, – повідомляє патрульна поліція Києва.

У Шевченківському районі правоохоронці зупинили автомобіль Volkswagen через порушення правил дорожнього руху. Під час перевірки документів водійки, патрульні виявили, що посвідчення водія, представлене керманичкою, належить іншій особі.

У другому випадку, у Деснянському районі, поліцейські зупинили автомобіль Audi за порушення Правил дорожнього руху. Під час перевірки документів водія, патрульні також виявили ознаки підробки посвідчення водія.

У обох випадках правоохоронці склали відповідні адміністративні матеріали на водіїв і запросили слідчих для подальшого розслідування всіх обставин цих подій.

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