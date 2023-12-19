Киевлянам за сутки вернули более 100 тысяч гривен за вынужденные пересадки на «Лыбидской»

Общая сумма компенсации за первые сутки составила более 110 тысяч гривен.

Как известно, с 18 декабря заработала система компенсации поездок из-за вынужденных пересадок на станции метро «Лыбидская». Киевляне будут платить за проезд не больше 8 гривен.

За первые сутки пассажирам, вынужденным совершать пересадки, возвращено почти 18,5 тысяч поездок. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Из них – 9729 поездок компенсировали тем, кто в качестве пересадки использовал наземный общественный транспорт, 8624 – дополнительные поездки в метро на «синей» ветке.

Общая сумма компенсации за первые сутки составила более 110 тысяч гривен.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.