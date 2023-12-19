Киянам за добу повернули більше 100 тисяч гривень за вимушені пересадки на «Либідській»

Загальна сума компенсації за першу добу склала понад 110 тисяч гривень.

Як відомо, з 18 грудня запрацювала система компенсації поїздок через вимушені пересадки на станції метро «Либідська». Кияни сплачуватимуть за проїзд не більше 8 гривень.

За першу добу пасажирам, які вимушені здійснювати пересадки, повернуто майже 18,5 тисяч поїздок. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Із них – 9 729 поїздок компенсували тим, хто в якості пересадки використовував наземний громадський транспорт, 8 624 – додаткові поїздки в метро на «синій» гілці.

Загальна сума компенсації за першу добу склала понад 110 тисяч гривень.

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