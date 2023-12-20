США работают над тем, чтобы помочь Украине преодолеть коррупцию – Энтони Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что Соединенные Штаты помогут Украине на пути преодоления коррупции.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты прилагают усилия, чтобы помочь Украине «встать на ноги демократически, военно, экономически, а не только справляться с текущим вызовом, который продолжает создавать россия». Об этом он сказал во время итоговой пресс-конференции за 2023 год.

По его словам, США также помогут Украине на пути преодоления коррупции в стране.

«Конечно, мы работаем над углублением демократических реформ, чтобы помочь Украине преодолеть коррупцию, что необходимо для поступления инвестиций, а также для того, чтобы Украина была сильным демократическим государством», - сказал Энтони Блинкен.

Также он подчеркнул, что США и партнеры помогают Украине строить будущее, в котором она сможет сдерживать агрессию и защищаться от нее.

Ранее сообщалось, что Украине нужно продолжать реформы, потому что иначе доноры могут устать, - в МВФ оценили риски для Украины.

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