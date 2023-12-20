США работают над тем, чтобы помочь Украине преодолеть коррупцию – Энтони Блинкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты прилагают усилия, чтобы помочь Украине «встать на ноги демократически, военно, экономически, а не только справляться с текущим вызовом, который продолжает создавать россия». Об этом он сказал во время итоговой пресс-конференции за 2023 год.
По его словам, США также помогут Украине на пути преодоления коррупции в стране.
«Конечно, мы работаем над углублением демократических реформ, чтобы помочь Украине преодолеть коррупцию, что необходимо для поступления инвестиций, а также для того, чтобы Украина была сильным демократическим государством», - сказал Энтони Блинкен.
Также он подчеркнул, что США и партнеры помогают Украине строить будущее, в котором она сможет сдерживать агрессию и защищаться от нее.
Ранее сообщалось, что Украине нужно продолжать реформы, потому что иначе доноры могут устать, - в МВФ оценили риски для Украины.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.