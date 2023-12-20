США працюють над тим, щоб допомогти Україні подолати корупцію, – Ентоні Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен зазначив, що Сполучені Штати допоможуть Україні на шляху до подолання корупції.

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати докладають зусиль, щоб допомогти Україні «стати на ноги демократично, військово, економічно, а не лише справлятися із поточним викликом, який продовжує створювати росія». Про це він сказав під час підсумкової пресконференції за 2023 рік.

За його словами, США також допоможуть Україні на шляху до подолання корупції у країні.

«Звісно, ми працюємо над поглибленням демократичних реформ, щоб допомогти Україні подолати корупцію, що необхідно для надходження інвестицій, а також для того, щоб Україна була сильною демократичною державою», – сказав Ентоні Блінкен.

Також він наголосив, що США та партнери допомагають Україні будувати майбутнє, у якому вона «зможе стримувати агресію та захищатися від неї».

Раніше ми писали, що Україні треба продовжувати реформи, бо інакше донори можуть втомитися, - у МВФ оцінили ризики для України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.