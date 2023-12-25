Зеленский назначил Дениса Клюшникова госуполномоченным АМКУ

Денис Клюшников стал государственным уполномоченным Антимонопольного комитета Украины.

В понедельник, 25 декабря, Президент Украины Владимир Зеленский назначил Дениса Клюшникова государственным уполномоченным Антимонопольного комитета Украины. Соответствующий указ появился на официальном сайте Главы государства.

Денис Клюшников с ноября 2019 года занимает должность заместителя председателя Донецкой ОГА.

С 2007 года работал в органах прокураторы Донецкой области в должностях старшего следователя прокуратур городов Авдеевка и Горловка, заместителя прокурора Никитовского района г. Горловки, прокурора и старшего прокурора отделов прокуратуры Донецкой области.

С 2016 года работал в органах прокураторы Киевской области в должностях прокурора отдела и следователя по особо важным делам.

С 2018 года работал в органах Генпрокуратуры Украины, занимал должности следователя, старшего следователя по важным делам и прокурора отдела.

Ранее Зеленский назначил Максима Сандыгу заместителем Главы АМКУ - государственным уполномоченным.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.