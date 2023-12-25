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Подарил государственную квартиру приближенному подчиненному: объявили подозрение чиновнику подразделения НААН

14:39, 25 декабря 2023
В результате служебной халатности директора государственного предприятия одного из институтов государству нанесен ущерб более чем на 600 тыс. грн.
Подарил государственную квартиру приближенному подчиненному: объявили подозрение чиновнику подразделения НААН
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Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины сообщил, что правоохранители разоблачили директора госпредприятия, который в нарушение установленной законом процедуры подписал и выдал ордер на жилье приближенному работнику. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что в дальнейшем новый собственник приватизировал квартиру площадью более 60 м2.

«В результате действий должностного лица из государственной собственности незаконно было отчуждено имущество в пользу лица, а затем нанесен ущерб на сумму более 600 тыс. грн», - говорится в сообщении.

В ведомстве добавляют, что на основании полученных доказательств директору одного из структурных подразделений Национальной академии аграрных наук Украины сообщено о подозрении. Ему инкриминируют совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (Злоупотребление служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание - лишением свободы сроком до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

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