Подарил государственную квартиру приближенному подчиненному: объявили подозрение чиновнику подразделения НААН

Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины сообщил, что правоохранители разоблачили директора госпредприятия, который в нарушение установленной законом процедуры подписал и выдал ордер на жилье приближенному работнику. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что в дальнейшем новый собственник приватизировал квартиру площадью более 60 м2.
«В результате действий должностного лица из государственной собственности незаконно было отчуждено имущество в пользу лица, а затем нанесен ущерб на сумму более 600 тыс. грн», - говорится в сообщении.
В ведомстве добавляют, что на основании полученных доказательств директору одного из структурных подразделений Национальной академии аграрных наук Украины сообщено о подозрении. Ему инкриминируют совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (Злоупотребление служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание - лишением свободы сроком до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.
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