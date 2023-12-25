Подарил государственную квартиру приближенному подчиненному: объявили подозрение чиновнику подразделения НААН

В результате служебной халатности директора государственного предприятия одного из институтов государству нанесен ущерб более чем на 600 тыс. грн.

Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины сообщил, что правоохранители разоблачили директора госпредприятия, который в нарушение установленной законом процедуры подписал и выдал ордер на жилье приближенному работнику. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что в дальнейшем новый собственник приватизировал квартиру площадью более 60 м2.

«В результате действий должностного лица из государственной собственности незаконно было отчуждено имущество в пользу лица, а затем нанесен ущерб на сумму более 600 тыс. грн», - говорится в сообщении.

В ведомстве добавляют, что на основании полученных доказательств директору одного из структурных подразделений Национальной академии аграрных наук Украины сообщено о подозрении. Ему инкриминируют совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (Злоупотребление служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание - лишением свободы сроком до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

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