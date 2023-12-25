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Повідомлення про підозру відрізняється від обвинувального акта у частині дати скоєння злочину, - Верховний Суд виснував, чи це допустимо

Різний за змістом виклад у письмовому повідомленні про підозру та обвинувальному акті фактичних обставин кримінального правопорушення в частині дати скоєння протиправного діяння жодним чином не свідчить про порушення вимог кримінального процесуального закону.

Якщо підозрювана суддя знаходиться в Криму, оголошення в міжнародний розшук не потрібне, — Верховний Суд

Адвокат екс-судді Севастопольського апеляційного господарського суду, яка на конкурсній основі була призначена на посаду «судді» на окупованій території АРК і продовжила здійснювати «правосуддя» від імені рф, вважав, що для дотримання процедури її треба було оголосити у міжнародний розшук.

Законопроект про посилення мобілізації Кабмін має внести 25 грудня, - Давид Арахамія

Давид Арахамія заявив, що Уряд повинен внести законопроект про посилення мобілізації на Різдво, 25 грудня, а запит на мобілізацію 500 тисяч військових залишається в силі.

Українці за кордоном без постановки на військовий облік не зможуть видати довіреність на продаж чи дарування майна, - проект закону

Ухилянтів можуть позбавити права завіряти юридичні документи та змусять пройти повторну ідентифікацію, - член Комітету з питань нацбезпеки про законопроект.

Верховний Суд скасував рішення судів, які відмовили засудженому в доставленні до зали суду, посилаючись на воєнний стан, але не навівши аргументів

Місцевий суд не умотивував, які саме обставини, пов’язані з воєнним станом, перешкоджають безпосередній участі в судовому засіданні засудженого, який наполягав на доставленні до зали суду.

  1. В Україні

Подарував державну квартиру наближеному підлеглому: оголосили підозру посадовцю підрозділу НААН

14:39, 25 грудня 2023
Внаслідок службової недбалості директора державного підприємства одного з інститутів державі завдано збитків на понад 600 тис. грн.
Подарував державну квартиру наближеному підлеглому: оголосили підозру посадовцю підрозділу НААН
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Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України повідомив, що правоохоронці викрили директора держпідприємства, який порушуючи встановлену законом процедуру, підписав та видав ордер на житло наближеному працівнику. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Зазначається, що надалі новий власник приватизував квартиру площею понад 60 м2.

«Внаслідок дій посадової особи з державної власності незаконно було відчужене майно на користь особи, а відтак завдано збитків на суму понад 600 тис. грн», - сказано у повідомленні.

У відомстві додають, що на підставі отриманих доказів директору одного зі структурних підрозділів Національної академії аграрних наук України повідомлено про підозру. Йому інкримінують вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 (Зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання - позбавленням волі на строк до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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