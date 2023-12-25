Подарував державну квартиру наближеному підлеглому: оголосили підозру посадовцю підрозділу НААН

Внаслідок службової недбалості директора державного підприємства одного з інститутів державі завдано збитків на понад 600 тис. грн.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України повідомив, що правоохоронці викрили директора держпідприємства, який порушуючи встановлену законом процедуру, підписав та видав ордер на житло наближеному працівнику. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Зазначається, що надалі новий власник приватизував квартиру площею понад 60 м2.

«Внаслідок дій посадової особи з державної власності незаконно було відчужене майно на користь особи, а відтак завдано збитків на суму понад 600 тис. грн», - сказано у повідомленні.

У відомстві додають, що на підставі отриманих доказів директору одного зі структурних підрозділів Національної академії аграрних наук України повідомлено про підозру. Йому інкримінують вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 (Зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання - позбавленням волі на строк до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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