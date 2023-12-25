Зеленський призначив Дениса Клюшникова держуповноваженим АМКУ

Денис Клюшников став державним уповноваженим Антимонопольного комітету України.

У понеділок, 25 грудня, Президент України Володимир Зеленський призначив Дениса Клюшникова державним уповноваженим Антимонопольного комітету України. Відповідний указ з’явився на офіційному сайт Глави держави.

Денис Клюшников з листопада 2019 року займає посаду заступника голови Донецької ОДА.

З 2007 року працював в органах прокуратори Донецької області на посадах старшого слідчого прокуратур міст Авдіївка та Горлівка, заступника прокурора Микитівського району м. Горлівки, прокурора та старшого прокурора відділів прокуратури Донецької області.

З 2016 року працював в органах прокуратори Київської області на посадах прокурора відділу та слідчого в особливо важливих справах.

З 2018 року працював в органах Генпрокуратури України, обіймав посади слідчого, старшого слідчого в важливих справах та прокурора відділу.

Раніше Зеленський призначив Максима Сандигу заступником Голови АМКУ - державним уповноваженим.

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