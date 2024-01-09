В Одесской области трое малолетних детей отравились угарным газом из-за генератора

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Антикоркомитет назвал неуместным увольнение прокуроров и полицейских в связи с призывом на военную службу, предлагаемое законопроектом о мобилизации, - полный текст Заключения

Стал известен полный текст заключения Антикоррупционного комитета Верховной Рады относительно выявленных в законопроекте о мобилизации 10378 коррупциогенных факторах – в частности предлагается убрать норму о возможности увольнения прокуроров и полицейских в связи с призывом на военную службу.

Александр Завитневич объяснил, почему объемы помощи от западных партнеров упали до самого низкого уровня

На Западе все происходит в цивилизованном порядке мирного времени, в котором действует понятие контракта, ответственности за его исполнение и большие штрафы за нарушение, - председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Александр Завитневич.

Военнообязанные, не подлежащие призыву, во время пересечения границы также должны предоставить военно-учетные документы, подтверждающие статус лица, не подлежащего призыву и имеющего право на выезд из Украины, - АГПСУ

В Администрации Государственной пограничной службы пояснили, что не подлежащие призыву военнообязанные во время пересечения государственной границы кроме документов, указанных в статье 2 Закона «О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан», должны предоставить военно-учетные документы, подтверждающие статус военнообязанного лица, не подлежащего призыву, и имеющего право на выезд из Украины.

Мы не выступаем против усовершенствования мобилизации, — глава Антикоркомитета Анастасия Радина прокомментировала коррупционные риски законопроекта о мобилизации

Антикоррупционный комитет Рады выявил ряд коррупционных рисков в законопроекте Кабмина об усилении мобилизации, впрочем, это не означает, что он не будет принят после их устранения.

Налоговикам поручат сообщать НАБУ о признаках взяточничества среди предпринимателей, - Комитет рекомендовал законопроект

В частности, Налоговый кодекс дополнят обстоятельствами, которые могут свидетельствовать о предоставлении налогоплательщиком взятки должностному лицу иностранного государства и положениями, что при их выявлении налоговая руководствуется соответствующим перечнем НАБУ, который обнародуется на его официальном вебсайте.

  1. В Украине

В Одесской области трое малолетних детей отравились угарным газом из-за генератора

14:23, 9 января 2024
Предварительной причиной трагедии является нарушение правил установки генератора в доме.
В Одесской области трое малолетних детей отравились угарным газом из-за генератора
Источник фото: 4studio
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В Одесской области три девочки 2009, 2011 и 2012 годов рождения отравились угарным газом, – сообщили в ГСЧС.

Предварительной причиной этого отравления стало нарушение правил безопасности при установке генератора, в частности, в помещении дома. Дети пострадали от угарного газа, что является следствием этого нарушения. Подробности и обстоятельства происшествия будут расследовать правоохранительные органы.

Спасатели подчеркивают о соблюдении всех норм и требований по пожарной безопасности, поскольку даже малейшие нарушения могут привести к трагическим последствиям.

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