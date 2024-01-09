В Одесской области трое малолетних детей отравились угарным газом из-за генератора

Предварительной причиной трагедии является нарушение правил установки генератора в доме.

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В Одесской области три девочки 2009, 2011 и 2012 годов рождения отравились угарным газом, – сообщили в ГСЧС.

Предварительной причиной этого отравления стало нарушение правил безопасности при установке генератора, в частности, в помещении дома. Дети пострадали от угарного газа, что является следствием этого нарушения. Подробности и обстоятельства происшествия будут расследовать правоохранительные органы.

Спасатели подчеркивают о соблюдении всех норм и требований по пожарной безопасности, поскольку даже малейшие нарушения могут привести к трагическим последствиям.

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