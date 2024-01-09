На Одещині троє малолітніх дітей отруїлись чадним газом через генератор

Попередньою причиною трагедії є порушення правил встановлення генератора в будинку.

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У Одеській області три дівчинки 2009, 2011 та 2012 років народження отруїлися чадним газом, – повідомили в ДСНС.

Попередньою причиною цього отруєння стало порушення правил безпеки під час встановлення генератора, зокрема, у приміщенні будинку. Діти постраждали від чадного газу, що є наслідком цього порушення. Подробиці та обставини події будуть розслідувати правоохоронні органи.

Рятувальники наголошують про дотримання всіх норм та вимог щодо пожежної безпеки, оскільки навіть найменші порушення можуть призвести до трагічних наслідків.

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