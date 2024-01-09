На Одещині троє малолітніх дітей отруїлись чадним газом через генератор

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У ВККС мають два варіанти, як кандидати на посади суддів будуть складати тестування на знання права

Комісія хоче мати у розпорядженні 12 тисяч тестових запитань, а протестують їх якість особисто члени ВККС.

Позбавлення помічників депутатів та помічників суддів можливості бронювання є дискримінацією, - Антикорупційний комітет

В Антикорупційному комітеті Ради назвали дискримінацією норми законопроекту про мобілізацію щодо того, що працівники патронатної служби, які забезпечують виконання повноважень посадовців, взагалі позбавляються можливості бронювання.

Антикоркомітет назвав недоречним звільнення прокурорів і поліцейських у зв’язку з призовом на військову службу, пропоноване законопроектом про мобілізацію, - повний текст Висновку

Став відомий повний текст висновку Антикорупційного комітету Верховної Ради щодо виявлених у законопроекті про мобілізацію 10378 корупціогенних факторах – зокрема пропонується прибрати норму щодо можливості звільнення прокурорів та поліцейських у зв’язку з призовом на військову службу.

Олександр Завітневич пояснив, чому обсяги допомоги від західних партнерів впали до найнижчого рівня

На Заході все відбувається у цивілізованому порядку мирного часу, в якому діє поняття контракту, відповідальності за його виконання та великих штрафів за порушення, - голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Олександр Завітневич.

Військовозобов’язані, які не підлягають призову, під час перетину кордону також мають надати військово-облікові документи, що підтверджують статус особи, яка не підлягає призову, та має право на виїзд з України, - АДПСУ

У Адміністрації Державної прикордонної служби пояснили, що військовозобов’язані, які не підлягають призову, під час перетинання державного кордону крім документів, зазначених у статті 2 Закону «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян», мають надати військово-облікові документи, що підтверджують статус військовозобов’язаної особи, яка не підлягає призову, та має право на виїзд з України.

  1. В Україні

На Одещині троє малолітніх дітей отруїлись чадним газом через генератор

14:23, 9 січня 2024
Попередньою причиною трагедії є порушення правил встановлення генератора в будинку.
На Одещині троє малолітніх дітей отруїлись чадним газом через генератор
Джерело фото: 4studio
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У Одеській області три дівчинки 2009, 2011 та 2012 років народження отруїлися чадним газом, – повідомили в ДСНС.

Попередньою причиною цього отруєння стало порушення правил безпеки під час встановлення генератора, зокрема, у приміщенні будинку. Діти постраждали від чадного газу, що є наслідком цього порушення. Подробиці та обставини події будуть розслідувати правоохоронні органи.

Рятувальники наголошують про дотримання всіх норм та вимог щодо пожежної безпеки, оскільки навіть найменші порушення можуть призвести до трагічних наслідків.

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