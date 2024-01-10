Из ледяной реки Тиса пограничники вытащили полусознательного мужчину

«Путешественнику», который не имел оснований для выезда за границу во время военного положения, предложили «экстремальный» способ.

Источник фото: dpsu.gov.ua

Во время мониторинга украинско-румынского участка границы пограничники вытащили из реки Тиса полусознательного 26-летнего мужчину.

Как сообщили в ГПСУ, от переохлаждения, одетый в гидрокостюм и спасательный жилет, мужчина лежал у края обрывистого берега реки и почти не подавал признаков жизни. Военнослужащие вытащили мужчину из воды и подняли на равнинный участок, где оказали первую помощь. Потом доставили в подразделение, напоили горячим чаем и снабдили сухой одеждой.

Из объяснений спасенного мужчины стало известно, что на отчаянный шаг его побудило объявление в телеграм канале о «легальном» пересечении границы. Так что, «путешественник», не имевший оснований для выезда за границу на время военного положения, собрал вещи и приехал на Закарпатье, где ему вместо обещанного «легального» пересечения границы – через официальный пункт пропуска, предложили «экстремальный» – через полноводную ледяную Тису в темное время суток. Стоимость «услуг» составляла $5 тысяч.

Поверив «туроператору», что он будет переходить реку по мелководью, мужчина надел предоставленные спасательный жилет и гидрокостюм и зашел в холодную воду, совсем не ожидая, что там глубоко. На первых минутах мужчина поскользнулся, потерял ориентировку и начал тонуть. Стремительное течение вынесло его к берегу, но из-за сильного холода и спазма конечностей мужчина не смог выбраться из воды.

В настоящее время оперативники отряда устанавливают круг лиц, причастных к организации незаконного пересечения границы спасенного мужчины.

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