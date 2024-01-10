Украина продлила безвизовый режим для граждан Британии еще на год

Продленный безвизовый режим будет действовать до 30 января 2025 года.

Президент Владимир Зеленский продлил безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию страны для граждан Великобритании и Северной Ирландии. Об этом говорится в соответствующем указе на сайте президента.

Продленный безвизовый режим будет действовать до 30 января 2025 года.

«Продлить безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, если срок их пребывания в Украине не превышает 90 дней в течение 180 дней до 30 января 2025 года», - говорится в документе.

Указ вступает в силу дня опубликования.

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