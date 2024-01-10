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Комитет ВР по вопросам социальной политики рекомендовал Комитету по нацбезопасности на основе правительственного проекта о мобилизации подготовить новый законопроект с учетом предложений Минсоцполитики – в частности установить, что военнообязанные, не подлежащие призыву на военную службу во время мобилизации, согласовывают выезд за пределы Украины в период действия военного положения с ТЦК.

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  1. В Украине

Украина продлила безвизовый режим для граждан Британии еще на год

16:30, 10 января 2024
Продленный безвизовый режим будет действовать до 30 января 2025 года.
Украина продлила безвизовый режим для граждан Британии еще на год
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Президент Владимир Зеленский продлил безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию страны для граждан Великобритании и Северной Ирландии. Об этом говорится в соответствующем указе на сайте президента.

Продленный безвизовый режим будет действовать до 30 января 2025 года.

«Продлить безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, если срок их пребывания в Украине не превышает 90 дней в течение 180 дней до 30 января 2025 года», - говорится в документе.

Указ вступает в силу дня опубликования.

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