Україна продовжила безвізовий режим для громадян Британії ще на рік

Подовжений безвізовий режим діятиме до 30 січня 2025 року.

Президент Володимир Зеленський продовжив безвізовий режим в'їзду в Україну і транзитного проїзду через територію країни для громадян Великої Британії та Північної Ірландії. Про це йдеться у відповідному указі на сайті президента.

Подовжений безвізовий режим діятиме до 30 січня 2025 року.

«Продовжити безвізовий режим в'їзду в Україну та транзитного проїзду через територію України для громадян Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, якщо строк їх перебування в Україні не перевищує 90 днів протягом 180 днів, до 30 січня 2025 року», - йдеться у документі.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

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