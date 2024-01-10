З крижаної річки Тиса прикордонники витягли напівпритомного чоловіка

«Мандрівнику», який не мав підстав для виїзду за кордон на час воєнного стану, запропонували «екстремальний» спосіб.

Джерело фото: dpsu.gov.ua

Під час моніторингу українсько-румунської ділянки кордону прикордонники витягли з річки Тиса напівпритомного 26-річного чоловіка.

Як повідомили у ДПСУ, від переохолодження, одягнений у гідрокостюм та рятувальний жилет, чоловік лежав на краю обривистого берега річки та майже не подавав ознак життя. Військовослужбовці витягли чоловіка з води та підняли на рівнинну ділянку, де надали першу допомогу. Згодом доправили у підрозділ, напоїли гарячим чаєм та забезпечили сухим одягом.

З пояснень врятованого чоловіка, стало відомо, що на відчайдушний крок його спонукало оголошення у телеграм каналі про «легальний» перетин кордону. Відтак «мандрівник», який не мав підстав для виїзду за кордон на час воєнного стану, зібрав речі та приїхав на Закарпаття, де йому замість обіцяного «легального» перетину кордону – через офіційний пункт пропуску, запропонували «екстремальний» – через повноводну крижану Тису у темний час доби. Вартість «послуг» складала $5 тисяч.

Повіривши «туроператору», що він переходитиме річку по мілководдю, чоловік одягнув надані рятувальний жилет та гідрокостюм і зайшов у холодну воду, зовсім не очікуючи, що там глибоко. На перших хвилинах чоловік послизнувся, втратив орієнтування і почав тонути. Стрімка течія винесла його до берега, але через сильний холод та спазм кінцівок, чоловік не зміг вибратися з води.

Наразі оперативники загону встановлюють коло осіб, причетних до організації незаконного перетину кордону врятованого чоловіка.

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