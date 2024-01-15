Правоохранители изъяли более 5000 единиц огнестрельного оружия и 1,8 млн боеприпасов и патронов

За 2023 год было зафиксировано почти 5 тысяч фактов незаконного оборота оружия.

Правоохранители осуществили ряд успешных операций в борьбе с незаконным оборотом оружия в Украине, обнаружив и ликвидировав тайники с арсеналами боеприпасов. В течение 2023 года было зафиксировано 4 840 фактов незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатки. Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

Правоохранители изъяли из незаконного оборота 5 168 единиц огнестрельного оружия, в том числе 1567 автоматов, 997 пистолетов и револьверов, 921 гранатомет, а также 17 815 гранат, 16 798 мин и более 1 800 000 патронов. Наиболее резонансные операции проводились в Киеве и Черкасской области, где были ликвидированы два крупных тайника, а также выявлены и остановлены планы жителя Черкасской области по незаконному распространению тяжелого вооружения.

К уголовной ответственности за незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчаткой привлечено 3 406 человек, а также зафиксировано более 1000 фактов незаконной перевозки оружия.

Полиция совместно с СБУ также успешно противостояла диверсионным актам, в частности задержала диверсанта, который взорвал две АЗС в Харькове и железнодорожные пути в Харьковской области. Этот человек, который общался с российскими спецслужбами, активно выполнял их указания с целью создания опасности внутри страны и разрушения логистических маршрутов сил обороны.

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