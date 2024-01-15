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  1. В Україні

Правоохоронці вилучили понад 5000 одиниць вогнепальної зброї та 1,8 млн боєприпасів і набоїв

13:58, 15 січня 2024
За 2023 рік було зафіксовано майже 5 тисяч фактів незаконного обігу зброї.
Правоохоронці вилучили понад 5000 одиниць вогнепальної зброї та 1,8 млн боєприпасів і набоїв
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Правоохоронці здійснили ряд успішних операцій у боротьбі з незаконним обігом зброї в Україні, виявивши та ліквідувавши схованки з арсеналами боєприпасів. Протягом 2023 року було зафіксовано 4 840 фактів незаконного обігу зброї, боєприпасів та вибухівок. Про це повідомила Національна поліція України.

Правоохоронці вилучили з незаконного обігу 5 168 одиниць вогнепальної зброї, зокрема 1567 автоматів, 997 пістолетів і револьверів, 921 гранатомет, а також 17 815 гранат, 16 798 мін і понад 1 800 000 набоїв. Найбільш резонансні операції проводились у Києві та на Черкащині, де було ліквідовано дві великі схованки, а також виявлено та зупинено плани мешканця Черкаської області щодо незаконного розповсюдження важкого озброєння.

До кримінальної відповідальності за незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибухівкою притягнуто 3 406 осіб, а також зафіксовано понад 1000 фактів незаконного перевезення зброї.

Поліція спільно з СБУ також успішно протистояла диверсійним актам, зокрема затримала диверсанта, який підірвав дві АЗС в Харкові та залізничні колії в Харківській області. Цей чоловік, що спілкувався з російськими спецслужбами, активно виконував їхні вказівки з метою створення небезпеки всередині країни та руйнування логістичних маршрутів сил оборони.

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