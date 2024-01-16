В Воздушных силах сообщили, как повлияет уничтожение российских самолетов на обстрелы Украины

Сбитие А-50 и повреждение Ил-22 вряд ли повлияет на возможности оккупантов обстреливать нашу страну, — Юрий Игнат.

Как известно, ВСУ сбили над акваторией Азовского моря российский самолет А-50 и подбили ИЛ-22. Но, как сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат, это вряд ли серьезно повлияет на возможности оккупантов обстреливать Украину.

"Как это повлияет? Ну прилетит другой самолет и будет обеспечивать. Повлияет ли это на какие-то, возможно, обстрелы. Ну, в определенной степени. Но российские ракеты и дроны, им не слишком нужен самолет для ДРЛВ (дальнего радиолокационного обнаружения – ред.)" , – сказал Игнат в эфире телемарафона.

Он напомнил, что и дроны, и ракеты, враг программирует еще на земле, и они летят по указанным маршрутам и по указанным целям.

"Самолет ДРЛС может только обнаруживать пуски ракет нашей ПВО и таким образом предоставить информацию на свои командные пункты", - отметил спикер Воздушных сил.

Ранее главнокомандующий Валерий Залужный сообщил об уничтожении вражеского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и воздушного пункта управления противника Ил-22.

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