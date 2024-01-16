Наводил вражеские ракеты на жилые дома: задержали охранника детсада в Запорожье

СБУ задержала агента военной разведки россии, корректировавшего ракетные атаки по Запорожью.
Как сообщается, по его наведению оккупанты обстреляли жилые дома в поселке Степногорск накануне 2024 года.
Тогда в результате вражеского удара погиб 43-летний мужчина, многие частные дома были повреждены или полностью разрушены.
Корректировщиком огня оказался охранник местного детсада. Он был дистанционно завербован представителем главного управления генштаба вооруженных сил рф (известного как гру).
В поле зрения оккупантов он попал из-за своей знакомой – хористки местной церкви УПЦ (МП), которая сбежала на временно захваченную часть Запорожья, где работает на спецслужбу страны-агрессора.
По указаниям врага мужчина собирал разведданные о местах дислокации и перемещения Сил обороны на Запорожском направлении.
Кроме того, он корректировал ракетные удары рф по гражданской и критической инфраструктуре.
В настоящее время задержанному объявлено подозрение в госизмене, он находится под стражей.
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