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Наводив ворожі ракети на житлові будинки: затримали охоронця дитсадка на Запоріжжі

21:12, 16 січня 2024
Чоловік зливав ворогу дані про місця дислокації та переміщення Сил оборони на Запорізькому напрямку.
Наводив ворожі ракети на житлові будинки: затримали охоронця дитсадка на Запоріжжі
Фото: СБУ
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СБУ затримала агента воєнної розвідки росії, який коригував ракетні атаки рф по Запоріжжю.

Як повідомляється, за його наведенням окупанти обстріляли житлові будинки у селищі Степногірськ напередодні 2024 року.

Тоді внаслідок ворожого удару загинув 43-річний чоловік, багато приватних осель були пошкоджені або повністю зруйновані.

Коригувальником  вогню виявився охоронець місцевого дитсадка. Він був дистанційно завербований представником головного управління генштабу збройних сил рф (відомого як гру).

У поле зору окупантів він потрапив через свою знайому – хористку місцевої церкви УПЦ (МП), яка втекла на тимчасово захоплену частину Запоріжжя, де працює на спецслужбу країни-агресора.

За вказівками ворога чоловік збирав розвіддані про місця дислокації та переміщення Сил оборони на Запорізькому напрямку.

Крім того він коригував ракетні удари рф по цивільній та критичній інфраструктурі.

Наразі затриманому оголошено підозру у держзраді, він перебуває під вартою. 

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