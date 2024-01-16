Хусити атакували вантажне судно США в Червоному морі: деталі

Зазначається, що на судні ніхто не постраждав і не зазнав значних пошкоджень.

Хусити влучили балістичною ракетою у вантажне судно Gibraltar Eagle біля узбережжя Ємену. Про це повідомляє BBC із посиланням на військове командування США на Близькому Сході.

Так, Штати заявили, що на судні «ніхто не постраждав і не зазнав значних пошкоджень». Корабель під прапором Маршаллових островів продовжує свій шлях в Аденській затоці.

Судноплавна компанія Eagle Bulk Shipping заявила, що танкер перевозив металопродукцію і перебував на відстані близько 160 км від берега в Аденській затоці, коли його атакували.

Судно «зазнало обмежених пошкоджень вантажного трюму, але перебуває в стабільному стані та прямує з цього району».

За кілька годин до цього військове командування США на Близькому Сході повідомило, що ще одна ракета, випущена в бік американського есмінця в Червоному морі, була перехоплена і збита американським винищувачем.

Британська фірма з морської безпеки Ambrey заявила, що Gibraltar Eagle не був «оцінений як такий, що пов'язаний з Ізраїлем».

Але високопоставлений представник хуситів заявив, що американські судна також вважаються цілями.

«Достатньо, щоб кораблі були американськими, щоб ми могли їх атакувати», - заявив Наср ад-Дін Амер.

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