Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Не можна розміщувати таємну інформацію на серверах за кордоном, - секретар Комітету з нацбезпеки Роман Костенко щодо законопроекту 10062

«Прості рішення» у вигляді розміщення персональних даних військовозобов’язаних за кордоном можуть призвести до катастрофічних наслідків, заявив секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Роман Костенко.

Розгляд справи про встановлення факту самостійного виховання дитини чоловіком неможливий у цивільному судочинстві у порядку окремого провадження, - окрема думка суддів ВС Дмитра Гудими та Олега Ткачука

На думку суддів Верховного Суду Дмитра Гудими та Олега Ткачука, у чоловіка, який самостійно виховує дитину, може виникнути спір, пов`язаний із доведенням наявності підстав для відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, тому неможливо розглядати його заяву у порядку окремого провадження за правилами цивільного судочинства.

Народні депутати готуються прийняти закон про зберігання персональних даних українців на іноземних серверах, - партнери готові профінансувати

Новий закон передбачатиме, що результати медичних оглядів, дипломи про освіту, водійські посвідчення, дані про дітей та батьків, про громадянство будуть збиратися в єдине досьє і зберігатися на серверах за кордоном.

Кабмін визначився, як використати кошти для забезпечення інформаційного суверенітету

На дані цілі у Державному бюджеті на 2024 рік виділено 56,42 млн грн, одержувачем бюджетних коштів є ДП «Інформаційне агентство «Ре-інформ».

Після протоколу НАЗК у Дениса Шмигаля розпочали службове розслідування щодо голови Комісії з азартних ігор Івана Рудого

Кабмін відреагував службовим розслідуванням щодо голови КРАІЛ Івана Рудого на протокол, який НАЗК склало щодо Дениса Шмигаля.

  1. В Україні

До «Армії відновлення» залучили понад 80 тисяч українців

11:26, 16 січня 2024
Серед регіонів із найбільшою кількістю залучених безробітних є Донецька, Полтавська, Київська та Чернігівська області.
До «Армії відновлення» залучили понад 80 тисяч українців
Фото: nzl.theukrainians.org
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook , Telegram та Google Новини SUD.UA.

Державна служба зайнятості повідомляє, що до "Армії відновлення" залучили понад 81 тисячу українців.

Так, починаючи з 1 жовтня 2022 року Державна служба зайнятості видала 81 269 направлень на виконання суспільно-корисних робіт, найбільше – у Харківській області (16 122 направлення).

Серед регіонів із найбільшою кількістю залучених безробітних є Донецька (10 301 направлення), Полтавська (9 861), Київська (9 795) та Чернігівська (8 959) області. Загалом до проєкту залучили 19 регіонів.

На виплату заробітної плати за участь у проєкті вже направлено 549 млн грн.

 

Читайте також

Мобілізація 2024: як реагувати військовозобов’язаним на порушення та як приготуватися до змін
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобілізація 2024: як реагувати військовозобов’язаним на порушення та як приготуватися до змін
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олена Малєєва
    Олена Малєєва
    суддя Господарського суду Івано-Франківської області
  • Богдан Мичка
    Богдан Мичка
    заступник голови Сихівського районного суду м. Львова
  • Алла Олійник
    Алла Олійник
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Інна Скрипка
    Інна Скрипка
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Семен Кривонос
    Семен Кривонос
    директор Національного антикорупційного бюро