До «Армії відновлення» залучили понад 80 тисяч українців

Серед регіонів із найбільшою кількістю залучених безробітних є Донецька, Полтавська, Київська та Чернігівська області.

Фото: nzl.theukrainians.org

Державна служба зайнятості повідомляє, що до "Армії відновлення" залучили понад 81 тисячу українців.

Так, починаючи з 1 жовтня 2022 року Державна служба зайнятості видала 81 269 направлень на виконання суспільно-корисних робіт, найбільше – у Харківській області (16 122 направлення).

Серед регіонів із найбільшою кількістю залучених безробітних є Донецька (10 301 направлення), Полтавська (9 861), Київська (9 795) та Чернігівська (8 959) області. Загалом до проєкту залучили 19 регіонів.

На виплату заробітної плати за участь у проєкті вже направлено 549 млн грн.