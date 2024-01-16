К «Армии восстановления» привлекли более 80 тысяч украинцев

Среди регионов с наибольшим количеством привлеченных безработных являются Донецкая, Полтавская, Киевская и Черниговская области.

Государственная служба занятости сообщает, что в "Армию восстановления" привлекли более 81 тысяч украинцев.

Так, начиная с 1 октября 2022 года Государственная служба занятости выдала 81 269 направлений на выполнение общественно-полезных работ, больше всего – в Харьковской области (16 122 направления).

Среди регионов с наибольшим количеством привлеченных безработных можно выделить Донецкую (10 301 направление), Полтавскую(9 861), Киевскую (9 795) и Черниговскую (8 959) области. Всего в проект привлекли 19 регионов.

На выплату заработной платы за участие в проекте уже направлено 549 млн грн.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.