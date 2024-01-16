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  1. В мире

Хуситы атаковали грузовое судно США в Красном море: детали

11:47, 16 января 2024
Отмечается, что на судне никто не пострадал и не получил значительных повреждений.
Хуситы атаковали грузовое судно США в Красном море: детали
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Хуситы попали баллистической ракетой в грузовое судно Gibraltar Eagle у побережья Йемена. Об этом сообщает BBC со ссылкой на военное командование США на Ближнем Востоке.

Так, Штаты заявили, что на судне «никто не пострадал и не получил значительных повреждений». Корабль под флагом Маршалловых островов продолжает свой путь в Аденском заливе.

Судоходная компания Eagle Bulk Shipping заявила, что танкер перевозил металлопродукцию и находился на расстоянии около 160 км от берега в Аденском заливе, когда его атаковали.

Судно «испытало ограниченные повреждения грузового трюма, но находится в стабильном состоянии и следует из этого района».

За несколько часов до этого военное командование США на Ближнем Востоке сообщило, что еще одна ракета, выпущенная в сторону американского эсминца в Красном море, была перехвачена и сбита американским истребителем.

Британская фирма по морской безопасности Ambrey заявила, что Gibraltar Eagle не был «оценен как связанный с Израилем».

Но высокопоставленный представитель хуситов заявил, что американские суда тоже считаются целями.

«Достаточно, чтобы корабли были американскими, чтобы мы могли их атаковать», - заявил Наср ад-Дин Амер.

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