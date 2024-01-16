У Повітряних силах повідомили, як вплине знищення російських літаків на обстріли України

Збиття А-50 та пошкодження Іл-22 навряд чи серйозно вплине на можливості окупантів обстрілювати нашу країну, — Юрій Ігнат.

Як відомо, ЗСУ збили над акваторією Азовського моря російський літак А-50 і підбили ІЛ-22. Але, як повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, це навряд чи серйозно вплине на можливості окупантів обстрілювати Україну.

"Як це вплине? Ну прилетить інший літак і буде забезпечувати. Чи вплине це на якіїсь, можливо, обстріли. Ну, певною мірою. Але російські ракети та дрони, їм не надто потрібен літак для ДРЛВ (дальнього радіолокаційного виявлення - ред.)", - сказав Ігнат в ефірі телемарафону.

Він нагадав, що і дрони, і ракети, ворог програмує ще на землі і вони летять за вказаними маршрутами та за вказаними цілями.

"Літак ДРЛС може лише виявляти пуски ракет нашої ППО і таким чином надати інформацію на власне свої командні пункти", - зазначив спікер ПС.

Раніше головнокомандувач Валерій Залужний повідомив про знищення ворожого літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50 і повітряного пункту управління противника Іл-22.

Спікер Повітрянил сил Ігнат припустив, що підбитий Іл-22 окупантів міг дотягнути до аеродрому, але відновленню він не підлягає.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.