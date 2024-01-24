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Подрабатывал документы и присвоил деньги общины: в Киевской области сообщили о подозрении злоумышленнику

22:00, 24 января 2024
В Киевской области предприниматель «наживался» во время выполнения строительных работ.
Подрабатывал документы и присвоил деньги общины: в Киевской области сообщили о подозрении злоумышленнику
Фото: kv.npu.gov.ua
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В Киевской области правоохранители сообщили о подозрении 41-летнему предпринимателю, который регулярно вносил в акты приемки выполненных строительных работ ложные данные. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области.

В марте 2020 года предприниматель заключил с одним из сельских советов договор о реконструкции жилой квартиры в нежилое помещение в Бучанском районе. Позже фигурант нажился во время выполнения соответствующих работ на сумму почти 170 тысяч гривен.

Как установили следователи, 41-летний подозреваемый регулярно вносил в акты приемки выполненных строительных работ ложные данные. Однако указанные работы, как показали соответствующие экспертизы, подрядчик либо выполнял частично, либо не выполнял совсем. Своими действиями предприниматель нанес ущерб обществу на сумму почти 170 тысяч гривен.

Кроме того, следствие установило, что в течение 2020 г. фигурант после получения на расчетный счет средств, часть из которых получена преступным путем, незаконно распоряжался ими. Мужчина переводил деньги на другой собственный счет и «снимал» наличные в банкомате или получал в кассе банковского учреждения.

В полиции добавили, что по фактам присвоения чужого имущества, которое было вверено лицу, составления и выдачи частным предпринимателем заведомо поддельных официальных документов и использования, распоряжения имуществом, в отношении которого фактические обстоятельства свидетельствуют о его получении преступным путем, в том числе в осуществлении финансовых операций, совершенных лицом, которое знало, что такое имущество прямо и частично получено преступным путем, следователи сообщили фигуранту о подозрении.

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