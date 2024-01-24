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  1. В Україні

Підроблював документи та привласнив гроші громади: на Київщині повідомили про підозру зловмиснику

22:00, 24 січня 2024
На Київщині підприємець «наживався» під час виконання будівельних робіт.
Підроблював документи та привласнив гроші громади: на Київщині повідомили про підозру зловмиснику
Фото: kv.npu.gov.ua
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На Київщині правоохоронці повідомили про підозру 41-річному підприємцю, який регулярно вносив до актів приймання виконаних будівельних робіт неправдиві дані. Про це поінформувала пресслужба поліції Київської області.

Зазначається, що у березні 2020 року підприємець уклав з однією із сільських рад договір щодо реконструкції житлової квартири в нежитлове приміщення в Бучанському районі. Згодом фігурант «нажився» під час виконання відповідних робіт на суму майже 170 тисяч гривень.

Як встановили слідчі, 41-річний підозрюваний регулярно вносив до актів приймання виконаних будівельних робіт неправдиві дані. Однак, зазначені роботи, як показали відповідні експертизи, підрядник або виконував частково, або не виконував зовсім. Своїми діями підприємець завдав збитків громаді на суму майже 170 тисяч гривень.

Крім того, слідство встановило, що протягом 2020 року фігурант після отримання на розрахунковий рахунок коштів, частина з яких отримана злочинним шляхом, незаконно розпоряджався ними. Чоловік переказував гроші на інший власний рахунок та «знімав» готівку в банкоматі або отримував у касі банківської установи.

У поліції додали, що за фактами привласнення чужого майна, яке було ввірене особі, складання та видачі приватним підприємцем завідомо підроблених офіційних документів та використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі у здійсненні фінансових операцій, вчиненими особою, яка знала, що таке майно прямо та частково одержано злочинним шляхом, слідчі повідомили фігурантові про підозру.

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