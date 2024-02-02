Вопрос безопасности и возвращения детей Украины является приоритетными, – Зеленский о результатах встречи с председателем ОБСЕ

Зеленский обсудил с новым председателем ОБСЕ возвращение депортированных украинских детей и вопросы безопасности страны.

Источник фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, министром иностранных дел Мальты Иеном Боргом. В ходе встречи, которая состоялась при участии обеих сторон, вопросы безопасности и гуманитарные аспекты конфликта на востоке Украины стали одними из ключевых тем.

Президент Зеленский поздравил Мальту с началом председательства в ОБСЕ и выразил надежду, что вопрос освобождения украинских военнопленных и возвращения украинских детей, депортированных в россию, получат приоритетное решение.

"Для нас очень важно, чтобы ОБСЕ сфокусировала внимание на возвращении незаконно депортированных детей и помогла нам вместе с нашими партнерами вернуть детей домой. Считаю, что это самое важное", - подчеркнул Президент.

Со своей стороны председатель ОБСЕ Иен Борг подтвердил солидарность с Украиной и пообещал, что вопрос безопасности страны будет в центре внимания в течение председательства Мальты в ОБСЕ.

Зеленский выразил благодарность за успешную третью встречу советников по вопросам национальной безопасности и советников по внешней политике, посвященную Украинской формуле мира, которая состоялась на Мальте в прошлом году. Президент передал инвайтацию Премьер-министру Мальты посетить Украину и принять участие в Глобальном саммите мира.

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