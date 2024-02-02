Поп-звезду Тейлор Свифт обвинили в заговоре для переизбрания президента Байдена

Пентагон опроверг слухи о психологической операции с участием Тейлор Свифт.

Источник фото: Yabl

Поп-звезда Тейлор Свифт оказалась в центре теории заговора, распространенной телеканалом Fox News и ультраправыми поставщиками информации. Согласно утверждениям Fox News, как пишет Politico, Тейлор Свифт приняла участие в "психологической операции" Пентагона, которая направлена на переизбрание президента Джо Байдена.

Телеведущий Fox News Джесси Уоттерс утверждает, что примерно четыре года назад отдел психологических операций Пентагона превратил Тейлор Свифт в своего рода агента.

"Это правда. Подразделение Пентагона предложило НАТО превратить Тейлор Свифт в инструмент борьбы с дезинформацией в Интернете", - заявил Уоттерс.

Тем не менее, пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх категорически опровергла эти обвинения, указав на отсутствие фактов и назвав теорию "дезинформацией".

"Что касается этой теории заговора, мы собираемся ее отвергнуть (в оригинальном заявлении shake it off, - ред.)", - прокомментировала она.

В то же время Сингх обыграла фамилию звезды, обращаясь к Конгрессу с призывом как можно быстрее принять дополнительный бюджет на запрос администрации президента Джо Байдена.

"Это подчеркивает, что нам все еще нужно, чтобы Конгресс как можно быстрее (в оригинале swiftly, - ред.) одобрил наш запрос на дополнительный бюджет, чтобы мы могли избежать потенциальных финансовых проблем", - подчеркнула пресс-секретарь.

Отмечается, что сама Тейлор Свифт воздержалась от комментариев по этому поводу.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.