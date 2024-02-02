Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Новый отбор на должности судей первой инстанции может быть объявлен в конце 2024 года – ВККС

В ВККС хотят, чтобы в отборе приняли участие 5-6 тысяч кандидатов на должности судей местных судов, а сам отбор и конкурс будут продолжаться не менее 1,5-2 лет.

Регистрация авто за границей гражданами, которые временно выехали и собираются ввозить авто обратно в Украину, — разъяснение Государственной таможенной службы

В ответ на обращения граждан, в которых затрагиваются вопросы регистрации и перерегистрации транспортных средств за границей и последующего обратного их ввоза в Украину, Государственная таможенная служба Украины дала объяснение

Новые судьи в апелляционных судах появятся не раньше 2025 года – ВККС

В ВККС предупреждают, что конкурс в апелляционные суды будет длительным.

Очереди из желающих стать судьями судов первой инстанции фактически нет – ВККС

С конкурсом в апелляционные суды также есть проблема.

Галина Третьякова взыскала с Верховной Рады 33,3 тыс. грн расходов на адвоката, — БП ВС удовлетворила заявление

Кроме того, что Галина Третьякова выиграла спор с Верховной Радой о лишении ее права участвовать в пяти пленарных заседаниях, она также взыскала с парламента расходы на правовую помощь.

  1. В мире

Евросоюз согласовал обязательные правила для технологий искусственного интеллекта

20:33, 2 февраля 2024
Страны ЕС дали зеленый свет для инноваций, договорившись о правилах использования искусственного интеллекта.
Евросоюз согласовал обязательные правила для технологий искусственного интеллекта
Источник фото: GETTY IMAGES
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Страны-члены Европейского Союза в пятницу, 2 февраля, достигли соглашения по Акту об искусственном интеллекте, преодолев опасения, что от новых правил страдают европейские инновации. Заместители послов ЕС дали зеленый свет компромиссному тексту, выработанному после длительных переговоров. Об этом сообщает Politico.

Закон запрещает некоторые применения технологии искусственного интеллекта, ограничивает высокие риски и устанавливает обязательства по прозрачности и стресс-тестированию для передовых моделей программного обеспечения.

Согласованный проект будущего Акта об искусственном интеллекте предусматривает ограничение использования этой технологии в отдельных отраслях и устанавливает стандарты для разработчиков по прозрачности и стресс-тестированию. Евросоюз становится первой юрисдикцией, которая приняла обязательные правила для искусственного интеллекта.

Сопротивление Германии, Франции и Австрии, вызванное страхом потери конкурентоспособности и возмущением по защите данных, было преодолено благодаря обязательствам Еврокомиссии предоставлять разъяснения по вопросам, которые беспокоят эти страны.

Акт теперь ожидает официального одобрения Европарламента, где еще продолжаются дискуссии, в частности, по технологии распознавания лиц. После согласования на уровне комитетов голосование в Европарламенте может состояться в апреле.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Право на отсрочку: как на практике доказать и какие изменения предлагает законопроект о мобилизации
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Право на отсрочку: как на практике доказать и какие изменения предлагает законопроект о мобилизации
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Наумюк
    Сергій Наумюк
    заступник голови Служби безпеки України
  • Олександр Тинок
    Олександр Тинок
    суддя Господарського суду Чернівецької області