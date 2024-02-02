Евросоюз согласовал обязательные правила для технологий искусственного интеллекта

Страны ЕС дали зеленый свет для инноваций, договорившись о правилах использования искусственного интеллекта.

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Страны-члены Европейского Союза в пятницу, 2 февраля, достигли соглашения по Акту об искусственном интеллекте, преодолев опасения, что от новых правил страдают европейские инновации. Заместители послов ЕС дали зеленый свет компромиссному тексту, выработанному после длительных переговоров. Об этом сообщает Politico.

Закон запрещает некоторые применения технологии искусственного интеллекта, ограничивает высокие риски и устанавливает обязательства по прозрачности и стресс-тестированию для передовых моделей программного обеспечения.

Согласованный проект будущего Акта об искусственном интеллекте предусматривает ограничение использования этой технологии в отдельных отраслях и устанавливает стандарты для разработчиков по прозрачности и стресс-тестированию. Евросоюз становится первой юрисдикцией, которая приняла обязательные правила для искусственного интеллекта.

Сопротивление Германии, Франции и Австрии, вызванное страхом потери конкурентоспособности и возмущением по защите данных, было преодолено благодаря обязательствам Еврокомиссии предоставлять разъяснения по вопросам, которые беспокоят эти страны.

Акт теперь ожидает официального одобрения Европарламента, где еще продолжаются дискуссии, в частности, по технологии распознавания лиц. После согласования на уровне комитетов голосование в Европарламенте может состояться в апреле.

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