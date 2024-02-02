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  1. У світі

Євросоюз погодив обов'язкові правила для технологій штучного інтелекту

20:33, 2 лютого 2024
Країни ЄС дали зелене світло для інновацій, домовившись про правила використання штучного інтелекту.
Євросоюз погодив обов'язкові правила для технологій штучного інтелекту
Джерело фото: GETTY IMAGES
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Країни-члени Європейського Союзу у п'ятницю, 2 лютого, досягли угоди щодо Акта про штучний інтелект, подолавши побоювання, що від нових правил страждають європейські інновації. Заступники послів ЄС дали зелене світло компромісному тексту, виробленому після тривалих переговорів. Про це повідомляє Politico.

Закон забороняє деякі застосування технології штучного інтелекту, обмежує високі ризики та встановлює зобов'язання щодо прозорості та стрес-тестування для передових моделей програмного забезпечення.

Погоджений проєкт майбутнього Акта про штучний інтелект передбачає обмеження використання цієї технології в окремих галузях та встановлює стандарти для розробників щодо прозорості та стрес-тестування. Євросоюз стає першою юрисдикцією, яка ухвалила обов'язкові правила для штучного інтелекту.

Опір Німеччини, Франції та Австрії, викликаний страхом втрати конкурентоспроможності та обуренням щодо захисту даних, був подоланий завдяки зобов'язанням Єврокомісії надавати роз'яснення щодо питань, які турбують ці країни.

Акт тепер очікує офіційного схвалення Європарламенту, де ще тривають дискусії, зокрема, щодо технології розпізнавання облич. Після погодження на рівні комітетів голосування у Європарламенті може відбутися у квітні.

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