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Поп-зірку Тейлор Свіфт звинуватили у змові для переобрання президента Байдена

20:55, 2 лютого 2024
Пентагон спростував чутки про психологічну операцію за участю Тейлор Свіфт.
Поп-зірку Тейлор Свіфт звинуватили у змові для переобрання президента Байдена
Джерело фото: Yabl
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Поп-зірка Тейлор Свіфт опинилася у центрі теорії змови, поширеної телеканалом Fox News та ультраправими постачальниками інформації. Згідно з твердженнями Fox News, як пише Politico, Тейлор Свіфт взяла участь у «психологічній операції» Пентагону, яка спрямована на переобрання президента Джо Байдена.

Телеведучий Fox News Джессі Воттерс стверджує, що приблизно чотири роки тому відділ психологічних операцій Пентагону перетворив Тейлор Свіфт на свого роду агентку.

«Це правда. Підрозділ Пентагону запропонував НАТО перетворити Тейлор Свіфт на інструмент боротьби з дезінформацією в Інтернеті», – заявив Воттерс.

Проте, речниця Пентагону Сабріна Сінгх категорично спростувала ці обвинувачення, вказавши на відсутність фактів і назвавши теорію «дезінформацією».

«Що стосується цієї теорії змови, ми збираємося її відкинути (в оригінальній заяві shake it off, – ред.)», – прокоментувала вона.

Водночас Сінгх обіграла прізвище зірки, звертаючись до Конгресу із закликом якнайшвидше ухвалити додатковий бюджет на запит адміністрації президента Джо Байдена.

«Це підкреслює, що нам все ще потрібно, щоб Конгрес якнайшвидше (в оригіналі swiftly, – ред.) схвалив наш запит на додатковий бюджет, щоб ми могли уникнути потенційних фінансових проблем», – наголосила речниця.

Зазначається, що сама Тейлор Свіфт утрималася від коментарів з цього приводу.

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