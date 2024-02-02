Питання безпеки та повернення дітей України є пріоритетними, – Зеленський про результати зустрічі з головою ОБСЄ

Зеленський обговорив з новим головою ОБСЄ повернення депортованих українських дітей та безпекові питання країни.

Джерело фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з головою Організації з безпеки та співробітництва в Європі, міністром закордонних справ Мальти Ієном Боргом. У ході зустрічі, яка відбулася за участю обидвох сторін, питання безпеки та гуманітарні аспекти конфлікту на сході України стали одними з ключових тем.

Президент Зеленський привітав Мальту з початком головування в ОБСЄ та висловив сподівання, що питання звільнення українських військовополонених та повернення українських дітей, депортованих до росії, отримають пріоритетне вирішення.

«Для нас дуже важливо, щоб ОБСЄ сфокусувала увагу на поверненні незаконно депортованих дітей і допомогла нам разом із нашими партнерами повернути дітей додому. Вважаю, що це найважливіше», – підкреслив Президент.

Зі свого боку голова ОБСЄ Ієн Борг підтвердив солідарність з Україною та пообіцяв, що питання безпеки країни буде в центрі уваги протягом головування Мальти в ОБСЄ.

Зеленський висловив вдячність за успішну третю зустріч радників із питань національної безпеки та радників із зовнішньої політики, присвячену Українській формулі миру, яка відбулася на Мальті минулого року. Президент передав інвайтацію Прем’єр-міністру Мальти відвідати Україну та взяти участь у Глобальному саміті миру.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.