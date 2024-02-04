Бой длился полтора часа: российская ДРГ пыталась прорвать границу в Сумской области

Всего прорывались 10 вооруженных солдат.

Фото: Сергей Наев

Вражеская ДРГ предприняла очередную попытку прорвать границу Украины на Сумщине. Об этом заявил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

Он отметил, что противник несколько раз менял тактику, после полуторачасового боя оккупанты были отброшены далеко за пределы украинской границы.

"Вчера в 18:20 на подступах к Глуховской общине бойцами одного из опорных пунктов было замечено движение вооруженной группы в составе десяти человек. Сразу украинские бойцы начали стрелковый бой и вызвали противодиверсионные резервы из состава своего батальона. Уже через несколько минут к бою присоединились минометники плотно накрывая огнем место сосредоточения вражеских сил", – сообщил Наев.

Понеся потери, по данным генерала, враг сменил тактику, разделившись на две группы.

"Одна из которых под прикрытием своей артиллерии осуществляла эвакуацию тел убитых и раненых. Вторая группа предприняла попытку обойти опорный пункт с бокового фланга. Но к этому времени к месту боя прибыла контрдиверсионная группа. Бой длился в течение полутора часов", - рассказал Наев.

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