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  1. В Україні

Бій тривав півтори години: російська ДРГ намагалася прорвати кордон у Сумській області

11:27, 4 лютого 2024
Всього проривалось 10 озброєних солдат.
Бій тривав півтори години: російська ДРГ намагалася прорвати кордон у Сумській області
Фото: Сергій Наєв
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Ворожа ДРГ зробила чергову спробу прорвати кордон України на Сумщині. Про це заявив командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Він зазначив, що противник кілька разів змінював тактику, після півторагодинного бою окупанти були відкинуті далеко за межі українського кордону. 

"Вчора о 18:20 на підступах до Глухівської громади бійцями одного з опорних пунктів було помічено рух озброєної  групи у складі десяти осіб. Відразу українські бійці розпочали стрілецький бій та викликали протидиверсійні резерви зі складу свого батальйону. Вже за кілька хвилин до бою приєдналися мінометники, щільно накриваючи вогнем місце зосередження ворожих сил", - повідомив Наєв.

Зазнавши втрат, за даними генерала, ворог змінив тактику, розділившись на дві групи.

"Одна з яких під прикриттям своєї артилерії здійснювала евакуацію тіл вбитих та поранених. Друга група здійснила спробу обійти опорний пункт з бокового флангу. Але на цей час до місця бою прибула контр диверсійна група. Звитяжний бій тривав протягом півтори години", - розповів Наєв.

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