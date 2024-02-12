Психотропы под камнями и корой деревьев: в Киеве разоблачили наркосбытчика

Оперативники Соломенского района задержали наркосбытчика со свертками амфетамина и МДМА.

Источник фото: Полиция Киева

Сотрудники полиции Соломенского района разоблачили наркосбытчика, который принимал хитрые меры, чтобы избежать обнаружения своих наркотиков. Во время оперативных мероприятий правоохранители обнаружили и задержали мужчину, у которого были скрыты амфетамин и МДМА, предназначенные для продажи.

По данным полиции Киева, во время отработки территории района, правоохранители остановили подозрительного мужчину, у которого были найдены свертки с наркотиками, готовые для сбыта. Чтобы избежать обнаружения, злоумышленник маскировал наркотики под камни и кору деревьев, размещая их по территории Соломенского района.

Во время обыска по месту жительства нарушителя правоохранители обнаружили емкости с амфетамином и более 500 таблеток МДМА, некоторые из которых были замаскированы под природные элементы. Изъятое наркотическое средства направлено на экспертизу. По оценкам правоохранителей, их стоимость на черном рынке составляет почти 200 тысяч гривен.

Нарушителю сообщено о подозрении за незаконное приобретение и хранение наркотиков с целью сбыта. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Ему грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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