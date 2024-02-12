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У такому разі власник може захистити своє право шляхом звернення з позовом про відшкодування збитків до особи, якій він передав річ у користування і володіння, оскільки спірне майно вибуло з його власності з його волі, а тому правовий механізм, передбачений статтею 388 ЦК України, застосуванню до спірних правовідносин не підлягає.

Чи може юридична особа звертатися до суду із заявою про встановлення факту недостовірності інформації та її спростування, – позиція ОП КЦС ВС

Відсутність відомостей про особу, яка поширила недостовірну інформацію, саме і є підставою для розгляду заяви про встановлення факту недостовірності інформації в порядку окремого провадження за правилами, визначеними розділом IV ЦПК.

Голова ККС ВС Олександр Марчук про справедливість як вимір суттєвості порушень, тенденції судової практики та виклики перед кримінальною юстицією, ексклюзивне інтервʼю

«Система кримінальної юстиції на другому році війни безперервно функціонує, готова приймати виклики та достойно долати перешкоди об’єднаними зусиллями судової спільноти, органів системи правосуддя і міжнародних партнерів України», – голова Касаційного кримінального суду ВС Олександр Марчук.

  1. В Україні

Психотропи під камінням та корою дерев: у Києві викрили наркозбувача

13:33, 12 лютого 2024
Оперативники Солом’янського району затримали наркозбувача зі згортками амфетаміну та МДМА.
Психотропи під камінням та корою дерев: у Києві викрили наркозбувача
Джерело фото: Поліція Києва
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Співробітники поліції Солом’янського району викрили наркозбувача, який вживав хитрі заходи, щоб уникнути виявлення своїх наркотиків. Під час оперативних заходів правоохоронці виявили та затримали чоловіка, у якого були приховані амфетамін та МДМА, призначені для продажу.

За даними поліції Києва, під час відпрацювання території району, правоохоронці зупинили підозрілого чоловіка, у якого були знайдені згортки з наркотиками, готові для збуту. Щоб уникнути виявлення, зловмисник маскував наркотики під каміння та кору дерев, розміщуючи їх по території Солом’янського району.

Під час обшуку за місцем проживання порушника правоохоронці виявили ємності з амфетаміном та понад 500 пігулок МДМА, деякі з яких були масковані під природні елементи. Вилучене наркотичне засоби направлено на експертизу. За оцінками правоохоронців, їх вартість на чорному ринку становить майже 200 тисяч гривень.

Порушнику повідомлено про підозру за незаконне придбання та зберігання наркотиків з метою збуту. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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