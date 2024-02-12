Психотропи під камінням та корою дерев: у Києві викрили наркозбувача

Оперативники Солом’янського району затримали наркозбувача зі згортками амфетаміну та МДМА.

Джерело фото: Поліція Києва

Співробітники поліції Солом’янського району викрили наркозбувача, який вживав хитрі заходи, щоб уникнути виявлення своїх наркотиків. Під час оперативних заходів правоохоронці виявили та затримали чоловіка, у якого були приховані амфетамін та МДМА, призначені для продажу.

За даними поліції Києва, під час відпрацювання території району, правоохоронці зупинили підозрілого чоловіка, у якого були знайдені згортки з наркотиками, готові для збуту. Щоб уникнути виявлення, зловмисник маскував наркотики під каміння та кору дерев, розміщуючи їх по території Солом’янського району.

Під час обшуку за місцем проживання порушника правоохоронці виявили ємності з амфетаміном та понад 500 пігулок МДМА, деякі з яких були масковані під природні елементи. Вилучене наркотичне засоби направлено на експертизу. За оцінками правоохоронців, їх вартість на чорному ринку становить майже 200 тисяч гривень.

Порушнику повідомлено про підозру за незаконне придбання та зберігання наркотиків з метою збуту. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.