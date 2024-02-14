На Закарпатье будут судить чиновника ТЦК, который использовал военнослужащих для строительства дома

В течение длительного времени некоторые военнослужащие РТЦК ежедневно работали на строительной площадке.

Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины сообщил, что на Закарпатье перед судом предстанет чиновник районного ТЦК, который использовал военнослужащих для строительства частного дома. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что разоблачили фигуранта в организации «схемы» использования находившихся в его подчинении военных для строительства собственного частного дома летом 2023 года.

Было установлено, что в течение длительного времени некоторые военнослужащие РТЦК ежедневно используя служебный транспорт отправлялись на строительную площадку. Земельный участок, на котором проводились работы, фигурант оформил на близкого родственника.

«В августе 2023 года правоохранители провели обыски по месту жительства, работы, а также местонахождению новостройки. Тогда в ходе следственных действий была изъята служебная документация, драгоценные металлы, деньги и запрещенная символика: георгиевские ленты, флаг рф, одежда с символикой страны-агрессора и личные документы, выданные на территории россии», - говорится в сообщении.

Чиновнику военкомата было сообщено подозрение. В настоящее время обвинительный акт направлен на рассмотрение суда. Фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы до 12 лет.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье разоблачен в злоупотреблении начальник одного из районных ТЦК, который использовал военнослужащих для строительства собственного дома.

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