На Закарпатті судитимуть посадовця ТЦК, який використовував військовослужбовців для будівництва будинку

Протягом тривалого часу деякі військовослужбовці РТЦК щоденно працювали на будівельному майданчику.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України повідомив, що на Закарпатті перед судом постане посадовець районного ТЦК, який використовував військовослужбовців для будівництва приватного будинку. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Зазначається, що викрили фігуранта в організації «схеми» використання військових, які були в його підпорядкуванні, для будівництва власного приватного будинку влітку 2023 року.

Було встановлено, що протягом тривалого часу деякі військовослужбовці РТЦК щоденно, використовуючи службовий транспорт, вирушали на будівельний майданчик. Земельна ділянка на якій проводились роботи, фігурант оформив на близького родича.

«У серпні 2023 року правоохоронці провели обшуки за місцем проживання, роботи, а також місцезнаходження новобудови. Тоді у ході слідчих дій було вилучено службову документацію, дорогоцінні метали, гроші та заборонену символіку: георгіївські стрічки, прапор рф, одяг із символікою країни-агресора та особисті документи, видані на території рф», - сказано у повідомленні.

Посадовцю військкомату було повідомлено підозру. Наразі обвинувальний акт скеровано на розгляд суду. Фігуранту загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до дванадцяти років.

Раніше ми писали, що на Закарпатті викрито у зловживанні начальника одного з районних ТЦК, який використовував військовослужбовців для будівництва власного будинку.

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