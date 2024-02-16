В Украине вступил в силу порядок проведения мультипредметного теста в 2024 году. Об этом сообщила пресс-служба МОН.
Основное о НМТ-2024:
- принять участие в тестировании могут лица, которые имеют полное среднее образование или завершат его получать в этом году и зарегистрируются на тестирование, в соответствии с требованиями законодательства;
- зарегистрироваться на НМТ можно на сайте УЦОКО. На этом этапе необходимо ввести персональные данные, добавить необходимые документы и кроме трех основных предметов выбрать один выборочный. При регистрации необходимо выбрать место для сборки НМТ. Это может быть населенный пункт как в Украине, так и за границей. Сроки регистрации будут сообщены позже;
- основная и дополнительная сессии будут продолжаться с 14 мая по 19 июля.
Процедура тестирования:
четыре предмета необходимо сдать в один день в определенном ТЭЦ;
на сдачу теста по одному предмету будет отведено по 60 минут;
после сдачи первых двух предметов предусмотрен перерыв – 20 минут;
Подробнее ознакомится с Порядком проведения НМТ-2024 можно ниже:
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