В 2024 году национальный мультипредметный тест будет проведен с 14 мая по 19 июля.

В Украине вступил в силу порядок проведения мультипредметного теста в 2024 году. Об этом сообщила пресс-служба МОН.

Основное о НМТ-2024:

- принять участие в тестировании могут лица, которые имеют полное среднее образование или завершат его получать в этом году и зарегистрируются на тестирование, в соответствии с требованиями законодательства;

- зарегистрироваться на НМТ можно на сайте УЦОКО. На этом этапе необходимо ввести персональные данные, добавить необходимые документы и кроме трех основных предметов выбрать один выборочный. При регистрации необходимо выбрать место для сборки НМТ. Это может быть населенный пункт как в Украине, так и за границей. Сроки регистрации будут сообщены позже;

- основная и дополнительная сессии будут продолжаться с 14 мая по 19 июля.

Процедура тестирования:

четыре предмета необходимо сдать в один день в определенном ТЭЦ;

на сдачу теста по одному предмету будет отведено по 60 минут;

после сдачи первых двух предметов предусмотрен перерыв – 20 минут;

Подробнее ознакомится с Порядком проведения НМТ-2024 можно ниже:

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