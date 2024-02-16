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Заступник керівника апарату НАЗК Олександр Стародубцев під час конкурсу на голову пояснив, як отримав кошти за тренінг для депутатів у Трускавці

Також Конкурсну комісію зацікавило проживання дочки і сина Олександра Стародубцева у Голландії та історії зі стягненням боргів братом кандидата на голову НАЗК.

З законопроекту про мобілізацію можуть вилучити норми про позбавлення аспірантів відстрочки і надати відстрочку педагогам вузів, що мають науковий ступінь, – правки Комітету

Комітет ВР з питань освіту рекомендує прибрати з законопроекту про мобілізацію норми щодо позбавлення права аспірантів, які здобувають рівень освіти за кошти фізичних або юридичних осіб, на відстрочку від призову.

На 24 посади дисциплінарних інспекторів ВРП претендують 389 кандидатів

На посаду заступника керівника Служби дисциплінарних інспекторів претендують 135 кандидатів, а на посаду керівника – 15.

Верховний Суд визначив, як захищаються інтереси співвласника авто у разі стягнення боргу з іншого співвласника

У разі якщо боржник не повідомив виконавця чи стягувача про правовий режим спільної часткової власності на авто і відбулося звернення стягнення, то права та інтереси іншого співвласника, який не є боржником мають захищатися шляхом виплати компенсації від недобросовісного співвласника.

Центральна ВЛК при розгляді скарги на рішення ВЛК свій висновок повинна оформлювати не листом, а вмотивованою постановою з викладенням всіх обставин та аргументів, — рішення суду

Центральна військово-лікарська комісія вважала, що може відповідати на скарги щодо перегляду постанов військово-лікарських комісій за законом про звернення громадян, а не переглядати постанову по суті, — що вирішив суд.

  1. В Україні

Набув чинності Порядок проведення мультипредметного тесту у 2024 році

16:30, 16 лютого 2024
У 2024 році національний мультипредметний тест проведуть з 14 травня до 19 липня.
Набув чинності Порядок проведення мультипредметного тесту у 2024 році
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В Україні набув чинності Порядок проведення мультипредметного тесту у 2024 році. Про це повідомила пресслужба МОН.

Основне про НМТ–2024:

- узяти участь у тестуванні можуть особи, які мають повну загальну середню освіту або завершать її здобувати цього року та зареєструються на тестування, відповідно до вимог законодавства;

- зареєструватися на НМТ можна на сайті УЦОЯО. На цьому етапі необхідно ввести персональні дані, додати необхідні документи та, окрім трьох основних предметів, обрати один вибірковий. Під час реєстрації необхідно обрати місце для складання НМТ. Це може бути населений пункт як в Україні, так і за кордоном. Терміни реєстрації будуть повідомлені згодом;

- основна та додаткова сесії триватимуть із 14 травня по 19 липня.

Процедура тестування:

чотири предмети необхідно скласти в один день у визначеному ТЕЦ;

на складання тесту з одного предмета буде відведено по 60 хвилин;

після складання перших двох предметів передбачено перерву — 20 хвилин;

Детальніше ознайомитись з Порядком проведення НМТ–2024 можна нижче:

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