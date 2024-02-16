У 2024 році національний мультипредметний тест проведуть з 14 травня до 19 липня.

В Україні набув чинності Порядок проведення мультипредметного тесту у 2024 році. Про це повідомила пресслужба МОН.

Основне про НМТ–2024:

- узяти участь у тестуванні можуть особи, які мають повну загальну середню освіту або завершать її здобувати цього року та зареєструються на тестування, відповідно до вимог законодавства;

- зареєструватися на НМТ можна на сайті УЦОЯО. На цьому етапі необхідно ввести персональні дані, додати необхідні документи та, окрім трьох основних предметів, обрати один вибірковий. Під час реєстрації необхідно обрати місце для складання НМТ. Це може бути населений пункт як в Україні, так і за кордоном. Терміни реєстрації будуть повідомлені згодом;

- основна та додаткова сесії триватимуть із 14 травня по 19 липня.

Процедура тестування:

чотири предмети необхідно скласти в один день у визначеному ТЕЦ;

на складання тесту з одного предмета буде відведено по 60 хвилин;

після складання перших двох предметів передбачено перерву — 20 хвилин;

Детальніше ознайомитись з Порядком проведення НМТ–2024 можна нижче:

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