Детективы БЭБ в Черновцах обнаружили контрабандные сигареты на 5 млн гривен

В Украине задержали на границе контрабандные более 65 тысяч пачек сигарет.

Источник фото: Государственная пограничная служба Украины

В Украине обнаружили третью автоцистерну, перевозившую контрабандные сигареты на сумму 5 миллионов гривен, - сообщила пресс-служба Бюро экономической безопасности Украины.

Происшествие произошло на участке дороги, которая находится несколько километров от границы с Румынией. Водитель автоцистерны пытался пройти через один из пунктов пропуска, утверждая, что перевозит груз отсутствующий в таможенной декларации. Однако пограничники, совместно с Государственным бюро расследований и Бюро экономической безопасности, решили провести обыск транспортного средства.

Во время обыска правоохранители обнаружили в автоцистерне целую партию контрабандных сигарет, которых насчитывалось 65 тысяч пачек.

По факту задержания открыто уголовное производство, которое будет продолжено в соответствии с законом.

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